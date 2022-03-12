الامارات | محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين على هامش ختام مهرجان القدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين على هامش ختام مهرجان القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت) أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، على هامش ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي اختتمت فعالياته بالنسخة الـ 15 لكأس سموه للقدرة لمسافة 160 كلم على مضمار مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة نخبة فرسان الإمارات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول دعم رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعربياً وعالمياً، ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

حضر السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وقام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وجمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، بتتويج الفائزين في السباق، بحضور خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس ادارة نادي دبي للفروسية.

وحقق المركز الأول الفارس عبد الله غانم المري على صهوة "كاستلبار كورسير" من إسطبل (F3)، تلته بالمركز الثاني الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونس على صهوة "شاساغني سومانت" من إسطبلات جميرا، وبالمركز الثالث الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة "أت دايل رينج تيكس" من إسطبلات (M7).

وأقيمت النسخة الخامسة عشر لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية شركة "إعمار العقارية" وتنظيم نادي دبي للفروسية، بمشاركة 155 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة، كما شهد المهرجان الذي واختتم فعالياته اليوم السبت، مشاركة واسعة من نخبة الفرسان في السباقات الأربعة وهي: كأس السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة وكأس "جميلتي" للأفراس وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مسك ختام المهرجان.

دعم لامحدود -

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، والذي يجسده إقامة هذا المهرجان السنوي الكبير في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيراً إلى أن تشريف "فارس العرب" وأخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، كان له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان المشاركين وتحفيزهم في السباق.

وهنأ الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أبطال سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين في السباقات الأخرى التي أقيمت تحت مظلة المهرجان، مشيداً بأجواء المنافسة والحضور الجماهيري في مهرجان القدرة، لاسيما السباق الرئيسي الذي جمع أفضل الفرسان للمنافسة على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

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