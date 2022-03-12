الامارات | الترجي يهزم النجم ويحافظ على الصدارة في "أبطال إفريقيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يهزم النجم ويحافظ على الصدارة في "أبطال إفريقيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الترجي انتصارا ثمينا أمام مضيفه النجم الساحلي وتغلب عليه 2 / صفر في القمة التونسية الخالصة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "حمادي العقربي" في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وافتتح عبد القادر بدران التسجيل للترجي في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 .

وارتفع رصيد الترجي إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري الذي تغلب على جوانينج جالاكسي البوتسواني 4 / 1 أمس في الجولة نفسها، والذي كان قد تعادل مع الترجي 1 / 1 .

بينما تجمد رصيد النجم الساحلي، الذي كان قد تعادل سلبيا مع الترجي على ملعب الأخير في الجولة الماضية، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث ويليه جوانينج جالاكسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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