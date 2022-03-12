شاهد لحظة إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون.. وكلوب يوضح تفاصيل الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم الفريق خلال مباراة برايتون في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأثارت إصابة محمد صلاح حالة من القلق لدى الجمهور المصري بعد استبداله وسط التساؤل عن تفاصيل إصابة محمد صلاح في مباراة برايتون، وإمكانية غيابه عن مباراة مصر والسنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تفاصيل إصابة محمد صلاح في مباراة برايتون



وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عن تفاصيل إصابة محمد صلاح إنها ليست خطيرة مشيرًا إلى أنه سيخضع لاختبارات طبية للكشف عن مدى إصابة اللاعب المصري.

وأضاف المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي: «سنرى، أعتقد أن الأمر ليس خطيرًا للغاية، لكننا سنرى، يعتقد أنه عندما سدد الكرة وتم عمل حائط صد أمامه».

إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبرايتون

وتعرض محمد صلاح لإصابة خلال مباراة ليفربول وبرايتون، مما أدى لاستبداله في المباراة التي سجل خلالها هدفًا ووصل رصيده للهدف 20 بين هدافي الدوري الإنجليزي.



وأثارت إصابة اللاعب المصري حالة من القلق وسط الحديث عن إمكانية عدم لحاقه بمباراة الفريق الأسبوع الجاري أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول في المباراة التي جمعته مع برايتون ليرفع رصيده للنقطة 66 بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسط اشتعال المنافسة بين الفريقين.