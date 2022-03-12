صن داونز يفوز على الأهلي «رايح جاي» في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. أعرف ترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة النادي الأهلي ونظيره صن داونز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي بجنوب إفريقيا، في لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل فريق صن داونز هدف الفوز والهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23، وذلك عن طريق شالولي الذي حول عرضية لاكاي من الناحية اليسرى.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق صن داونز إلى 10 نقاط في المركز الأول بينما يأتي النادي الأهلي والمريخ السوداني والهلال السوداني خلفه برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الشوط الثاني من مباراة الأهلي وصن داونز



في الدقيقة 61 وبعد مرور 16 دقيقة من الشوط الثاني شكل الأهلي أولى هجماته المنظمة عن طريقة طاهر محمد طاهر من الناحية اليمنى الذي أرسلها عرضية إلى أفشة والذي مررها برأسية إلى حمدي فتحي ليسددها الأخير أعلى مرمى صن داونز.

وفي الدقيقة 62، شارك أيمن أشرف بدلا من محمد عبدالمنعم بينما شارك أحمد عبدالقادر حمدي بدلا من بيرسي تاو.

وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء في إلتحامه الأول بالمباراة بعدما عطل مهاجم صن داونز الذي كان في طريقة للانفراد بمحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 63، سدد دومينجو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 69 سدد لاكاي كرة قوية من خارج منقطة الجزاء ولكن أعلى مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 73، واصل محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، تألقه بعدما تصدى لانفراد تام بمهاجم صن داونز.

وفي الدقيقة 75، سدد أحمد عبدالقادر حمدي كرة قوية من خارج منقطة الجزاء ولكن أعلى مرمى فريق صن داونز.

وفي الدقيقة 77، شارك حسام حسن، في مركز رأس الحربة بجانب محمد شريف بدلا من آليو ديانج.

وفي الدقيقة 82، أهدر حسام حسن، مهاجم الأهلي، أخطر هجمات الفريق الأحمر بعد عرضية نموذجية من الناحية اليسرى.