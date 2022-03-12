الامارات | صن داونز يعمق أزمة الأهلي "إفريقيا" و"يصعقه" للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يعمق أزمة الأهلي "إفريقيا" و"يصعقه" للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرر فريق صن داونز الجنوب أفريقي فوزه على الأهلي المصري، وتغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدين صن داونز بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيتر شالوليلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23. وكان الأهلي خسر في الجولة الثالثة على أرضه أمام صن داونز بهدف نظيف أيضا.

وبهذه النتيجة رفع صن داونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثاني متساويا مع فريقي الهلال والمريخ السودانيين.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة حيث اعتمد لاعبوه على التمريرات القصيرة ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى.

في المقابل، اعتمد لاعبو صن داونز على تضييق المساحات مع شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة ومع ذلك فشل هو الآخر في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في سط الملعب حتى جاءت الدقيقة 22 والتي كادت أن تشهد تسجيل صن داونز هدف التقدم عندما سدد موثوبي مافالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم برأس ياسر إبراهيم مدافع الأهلي قبل أن تصطدم بالعارضة وتخرج لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم بفخذ بيتر شالوليلي قبل أن تعانق الكرة الشباك، معلنة عن تقدم صن داونز بهدف نظيف في الدقيقة 23.

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