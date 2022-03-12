الامارات | محمد صلاح يواصل سطوعه مع ليفربول بهدف تاريخي في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل سطوعه مع ليفربول بهدف تاريخي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص نادي ليفربول الإنجليزي وسجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من مباراة الفريق اليوم السبت أمام برايتون بالمرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي ليعلن تقدم ليفربول في المباراة 2 / صفر.

ورفع صلاح رصيده إلى 20 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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