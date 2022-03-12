الامارات | محمد بن راشد وملك البحرين يشهدان كأس القدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وملك البحرين يشهدان كأس القدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منافسات النسخة الـ 15 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بمشاركة 153 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.



وتابع سموهما فوز الفارس عبدالله غانم المري باللقب على صهوة الجواد "كاسلباركورسير" المملوك إلى إسطبلات إف 3، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستوس على صهوة الجواد "تشاسان دي سومانت" المملوك إلى إسطبلات جميرا، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد أحمد الكتبي على صهوة الجواد "ات دايال رينج تيكس" المملوك إلى إسطبلات إم 7.



أما بالنسبة إلى مرحلة السباق فقد تصدر الفارس راشد حمود الجنيبي المرحلة الأولى للسباق التي بلغت 40 كيلومتراً على صهوة الجواد " آل ثور أوف جريدوس" المملوك لإسطبلات الريف وبزمن 1:32:25ساعة وجاء سالم محمد الكتبي في المركز الثاني على صهوة "بلال دي لابيلانج " لإسطبلات إم 7 وسجل زمناً قدره 1:32:33 ساعة بينما جاءت الفارسة بثينة خالد الرضا في المركز الثالث على صهوة الجواد "شامان دي لافولي " المملوك لإسطبلات إف 3 بزمن 1:32:33 ساعة.



وتصدرت الفارسة ميثاء عبيد الكعبي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً على صهوة الجواد "سيزار لطيف " بزمن 1:24:21 ساعة وتلتها الفارسة بثينة خالد الرضا التي ارتقت من المركز الثالث في المرحلة الأولى إلى الثاني في هذه المرحلة بزمن 1:2429 ساعة، بينما جاء الفارس زايد أحمد المري في المركز الثالث على صهوة الجواد "برتوجاليس" المملوك لإسطبلات تي ان تي بزمن 1:24:41 ساعة.



وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً بعدما تقدمت الفارسة بثينة خالد من المركز الثاني إلى الأول، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الثانية الفارسة ميثاء عبيد الكعبي إلى المركز الثاني، بينما حافظ الفارس زايد أحمد المري على المركز الثالث، أما المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً شهدت تقدم الفارس زايد أحمد المري إلى المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري، وتبعه في المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري.

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