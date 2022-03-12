الامارات | الأهلي المصري يقدم شكوى رسمية لمراقب مباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقدم شكوى رسمية لمراقب مباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري تقدمه بشكوي رسمية لمراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز، لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري اليوم السبت، أن الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قاموا بتقديم شكوى رسمية لمراقب المباراة لإثبات حق الأهلي.

وأضاف ذات المصدر: "تكدست أعداد غفيرة من جماهير صن داونز في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي، الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام بطل جنوب أفريقيا، مما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة".

وأوضح ذات المصدر أن حافلة الأهلي اضطرت إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد؛ مما تسبب في إرهاق لاعبي الأهلي ومعاناتهم قبل المباراة المقامة حاليا.

وكان الأهلي خسر أمام صن داونز بهدف نظيف يوم 26 فبراير الماضي.

ويحتل صن دوانز صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام الأهلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news