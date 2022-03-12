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تعرف على موعد مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق الرائد نظيره الهلال حامل اللقب في الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين بملعب مدينة الملك عبدالله .

 

ويمتلك فريق الهلال 43 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مقابل 29 للرائد يحل بها في المركز التاسع.

 

يلتقي فريقا الرائد والهلال يوم الأحد 13 مارس/آذار الحالي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

 

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.50 مساء بتوقيت أبوظبي.

 

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

 

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 54 نقطة

الشباب - 46 نقطة

النصر - 45 نقطة

الهلال - 43 نقطة

ضمك - 36 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال - 16 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 15 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 14 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 14 هدفا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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