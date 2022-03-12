إصابات بالجملة وضغط قوي.. صن داونز يتقدم على الأهلي بهدف دون رد في الشوط الأول.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز، بتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي بجنوب إفريقيا، في لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكلا من كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول، في خط الدفاع، وأليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، في خط الوسط، ومحمد شريف في خط الهجوم.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز



في الدقيقة 5 سقط عمرو السولية على أرض الملعب وأثار الذعر بسبب عدم تحركه وعلى الفور توجه أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل فحص اللاعب الذي شارك في المباراة مرة أخرى بعد التأكد على سلامته.

وفي نفس الكرة، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء مجانية ضد محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي، الذي أسمك الكرة بيده خلال أحداث المباراة لتعطيل اللعب من أجل علاج عمرو السولية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وفي الدقيقة 15، أخطأ محمد مجدي أفشة تمرير الكرة إلى آليو ديانج ليقطع الكرة لاعبي خط الوسط في صن داونز لكنهم لم يستغلوا الهجمة المرتدة على دفاعات الأهلي.

وفي الدقيقة 16، أرسل فريق صن داونز كرة عرضية من الناحية اليسرى حولها مهاجم صن داونز ولكن بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 18، سقط كريم فؤاد، الظهير الأيمن للأهلي، بسبب الإصابة، قبل يعود للمشاركة من جديد عقب خضوعه للفحص الطبي.

وفي الدقيقة 20، سدد بيرسي تاو أولى محاولات الأهلي ولكن ضعيفة أمام حارس صن داونز.

وفي الدقيقة 22، سدد مافيلا لاعب صن داونز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصطدم برأس ياسر إبراهيم والعارضة وتحولت إلى ضربة ركنية.

الهدف الأول لصن داونز أمام الأهلي

وفي الدقيقة 23، سجل صن داونز الهدف الأول عن طريق شالولي الذي حول عرضية لاكاي من الناحية اليسرى.



وفي الدقيقة 36، شكل الأهلي هجمة منظمة وصلت إلى علي معلول في الناحية اليسرى والذي سددها بقوة أعلى مرمى حارس صن داونز.

وفي الدقيقة 37، سقط كريم فؤاد، الظهير الأيمن للفريق مصابًا وشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.