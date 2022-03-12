بث مباشر.. الأهلي × صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به صن داونز، في اللقاء المقرر له الثالثة عصر اليوم السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد

الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما، باستاد الأهلي وي السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا في أولى مبارياته أمام الهلال السوداني، ثم خسر في الجولة الثالثة من صن داونز في القاهرة بهدف دون رد.

واشتعلت المجموعة الأولى، بعدما حقق فريق الهلال السوداني فوزا صعبا على مواطنه المريخ بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بأم درمان، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وبهذه النتيجة يحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ليحيي آماله مجددا في الصعود، ويتساوى مع المريخ الرابع والأهلي الثاني بنفس الرصيد، فيما يتصدر صن داونز جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي حتى الآن:

1- صن داونز 7 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الهلال 4 نقاط

4- المريخ 4 نقاط

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