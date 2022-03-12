بث مباشر.. ليفربول × برايتون (صلاح أساسيا)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف برايتون، نظيره، ليفربول، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب فالمر، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على وست هام يونايتد 1 - 0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ63 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط، علما بأن الريدز ليدهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي برايتون في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

ويبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، كيتا

الهجوم: صلاح، دياز، ماني

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