بعد قرارات مجلس الإدارة.. الجهاز الفني للزمالك يُتابع مباراة مواليد 2001 أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

تواجد الجهاز الفني لفريق الزمالك، دون المدير الفني البرتغالي، فيريرا، بمباراة لفريق مواليد 2001 بناديه أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الجمهورية.

ومثّل الجهاز الفني كل من: أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربان المساعدان ، وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، بالإضافة إلى محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق.

أوضح مسئول نادي الزمالك، سبب اختيار المدير الفني الجديد للزمالك، قائلًا: "فيريرا 2014 كان مديرا فنيا فقط، لكن فيريرا في 2022 مختلف يعمل على مشروع مع النادي، سواء الفريق الأول أو الشباب أو قطاع الناشئين، نحن لا نريد مدير فني ينهي المران ويرحل في سيارته وفيريرا هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

ويسعى الجهاز الفني للأبيض إلى الوقوف على مستوى اللاعبين الشباب بالنادي، تمهيدا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.

وكان أمير مرتضى منصور، قد أوضح أن سبب اختيارهم المدير الفني الجديد للزمالك، قائلًا: "فيريرا 2014 كان مديرا فنيا فقط، لكن فيريرا في 2022 مختلف يعمل على مشروع مع النادي، سواء الفريق الأول أو الشباب أو قطاع الناشئين، نحن لا نريد مدير فني ينهي المران ويرحل في سيارته وفيريرا هو الرجل المناسب لهذه المهمة"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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