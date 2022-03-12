إيسترن كومباني يعلن تفعيل بند شراء فراس بن عيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، تفعيل بند الشراء بعقد اللاعب التونسي فراس بن عيفية مهاجم الفريق.

وقال باسم عادل، إنه تم تفعيل عقد بن عيفية لمدة 4 مواسم ونصف، بناء على قرار علاء عبدالعال المدير الفني للفريق.

وكان إيسترن كومباني تعاقد مع فراس القادم من النجم الساحلي في بداية الموسم الحالي على سبيل الاعارة لمدة سنة.

وشهدت الفترة الماضية تألق كبير من فراس مع الفريق في بطولة الدوري المصري، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع هدفين مع الفريق خلال مشاركته في ثلاث مباريات فقط.