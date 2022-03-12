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إيسترن كومباني يعلن تفعيل بند شراء فراس بن عيفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، تفعيل بند الشراء بعقد اللاعب التونسي فراس بن عيفية مهاجم الفريق.

وقال باسم عادل، إنه تم تفعيل عقد بن عيفية لمدة 4 مواسم ونصف، بناء على قرار علاء عبدالعال المدير الفني للفريق.

وكان إيسترن كومباني تعاقد مع فراس القادم من النجم الساحلي في بداية الموسم الحالي على سبيل الاعارة لمدة سنة.

وشهدت الفترة الماضية تألق كبير من فراس مع الفريق في بطولة ، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع هدفين مع الفريق خلال مشاركته في ثلاث مباريات فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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