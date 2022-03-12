كفر الشيخ يطيح بعبد العاطي من تدريب فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي فاركو إقالة مديره الفني مجدي عبد العاطي على خلفية خسارته من فريق كفر الشيخ وخروجه من دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وخسر فاركو من كفر الشيخ الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم على ملعب "المكس" بالاسكندرية .

ووجه عز يشار حسن عباس حلمى رئيس نادى فاركو الشكر لمجدى عبد العاطى وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها كمدير فني.

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.