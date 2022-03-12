موسيماني يُزيح الحواجز لدخول حافلة الأهلي ملعب مباراة صندوانز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت حسابات النادي الأهلي على مواقع التواصل، صورًا للمدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، للحواجز أمام ملعب سوكر سيتي؛ لدخول حافلة لمواجهة صندوانز.

وأعلن النادي الأهلي، انتهاء أزمة تعطيل وصول حافلته لملعب سوكر سيتي؛ حيث مباراته في الثالثة عصر اليوم السبت أمام نظيره صندوانز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم، إلى أن مسؤولي صندوانز تسببوا في تعطيل وصول حافلة الفريق إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز؛ حيث اضطر عضو مجلس الإدارة، محمد شوقي رئيس البعثة في جنوب إفريقيا ومعه طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس لإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنزول من الحافلات التي تقل البعثة؛ للحديث مع رجال الأمن لفتح الطريق أمام حافلة الأهلي؛ حتى تتمكن من الوصول إلى الاستاد.

وكان حساب النادي الأهلي، عبر منصة فيسبوك، قد نشر مقطع فيديو بطريقة البث المباشر لوصول لاعبيه إلى أرضية الملعب في إشارة إلى انتهاء الأزمة قبل ساعة من اللقاء.

ولفت الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الانتباه إلى أن رجال الأمن في جنوب إفريقيا فشلوا في السيطرة على جماهير فريق صندوانز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز، وهو ما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد؛ مما تسبب في إرهاق لاعبي الأهلي ومعاناتهم قبل المباراة.