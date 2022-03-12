رسميًا.. الأهلي يقدم شكوى ضد صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي عن تقديم شكوى ضد نادي صنداونز لمراقب المباراة، وذلك لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد.

وقام محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتقديم شكوى رسمية لمراقب المباراة لإثبات حق الأهلي.

وتكدست أعداد غفيرة من جماهير صن داونز في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد؛ مما تسبب في إرهاق لاعبي الأهلي ومعاناتهم قبل المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.