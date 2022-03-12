مباشر.. صنداونز 1-0 الأهلي.. الشناوي يواصل التألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية مباشرة لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي والأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب سوكر سيتي، ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي قبل مواجهة صنداونز والأهلي: صنداونز (7 نقاط) - الأهلي (4 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط).

تشكيل الأهلي:محمد الشناوي، ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، كريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول، بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

تشكيل صنداونز: كينيدي مويني، خوليسو موداو، روشين دي روك، برايان أونيانجو، لايل لاكاي، موتوبي مفالا، أنديل جالي، ثيمبا زواني، ثابيلو مورينا، هاشيم دومينجو، بيتر شالولايل.

بداية المباراة:

الأهلي يستحوذ على الكرة في محاولات لبناء هجمة منظمة، وسط دفاع متأخر من لاعبي صنداونز.

أشهر باملاك تيسيما حكم المباراة الإنذار لمحمد عبد المنعم بعد لمس الكرة بيده في الدقيقة الخامسة.

خطأ في التمرير من دفاع الأهلي في الدقيقة الـ8، استغلها مهاجمي صنداونز بعد تسديدة من شالولايل، تصدى لها الشناوي بنجاح.

انطلاقة من زواني لاعب صنداونز من الجهة اليمنى واستطاع المرور من علي معلول ومرر الكرة عرضية في الدقيقة الـ13، ابعدها ياسر إبراهيم.

خطأ جديد في التمرير من جانب أفشة، كادت أن تشكل هجمة خطيرة لصنداونز ولكن نجح عبد المنعم في ابعاد الكرة في الدقيقة 15.

في الدقيقة 16 انطلق لاكاي من الجهة اليسرى ولعب الكرة عرضية، مرت من الجميع لتصل إلى دومينجو الذي سدد الكرة ولكن مرت بجوار المرمى.

بيرسي تاو تلقى تمريرة من كريم فؤاد يسددها من خارج منطقة الجزاء تصل في منتصف مرمى صنداونز يتصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة 20.

شهدت الدقيقة 22 أخطر فرص صنداونز، بعد تسديدة قوية من موتوبي مفالا، لمسها ياسر إبراهيم برأسية لتصطدم بالعارضة وتخرج ركنية.

نفذت الركنية ووسط سوء في التمركز من دفاع الأهلي، نجح بيتر شالولايل من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23.

استلم لاكاي الكرة في الجهة اليمنى في غياب تام عن الرقابة إلى أن وصل على حدود منطقة الجزاء ولعب الكرة عرضية، سددها دومينجو ولكن أعلى المرمى في الدقيقة 28.

حصل الأهلي على ركلة حرة من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء صنداونز في الدقيقة 30، نفذها علي معلول ولكن مرت بجانب المرمى.

استطاع الأهلي من بناء أول هجمة منظمة انتهت بتمريرة من عمرو السولية، إلى علي معلول من الجهة اليسرى سدد الكرة ولكن تعلو المرمى في الدقيقة 35.

تعرض كريم فؤاد للإصابة في الدقيقة 38، ليغادر ويشارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

حصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 41 نفذها أفشة وحولها عرضية، حاول حمدي فتحي لعبها برأسية ولكن تخرج لضربة مرمى.

في الدقيقة 43 انطلق مجدي أفشة إلى أن دخل منطقة جزاء صنداونز، ولكنه سدد الكرة ضعيفة مرت بعيدة تمامًا عن المرمى.

الشوط الثاني:

بداية حماسية من لاعبي الأهلي، وسيطرة على الكرة في محاولات لبناء هجمة لتعديل النتيجة.

كرة طويلة من طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء لمحمد شريف أبعدها دفاع صنداونز في الدقيقة 50.

الدقيقة 52 حصل الأهلي على ركلة حرة نفذها علي معلول عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت من الجميع، لمواصلة عدم استغلال الكرات الثابتة.

واصل دفاع الأهلي تمريرات الخاطئة عن طريق عمرو السولية، استغلها لاكاي وسدد الكرة بقوة ولكن أعلى من المرمى في الدقيقة 56.

واصل الأهلي محاولاته حتى شهدت الدقيقة 61، تسديدة قوية من حمدي فتحي ولكن أعلى المرمى.

في الدقيقة 62 دفع موسيماني بكل من أحمد عبد القادر وأيمن أشرف، بدلًا من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم.

ووسط سوء تمركز في دفاع الأهلي من جديد انطلق شالولايل ودخل منقطة الجزاء وسدد كرة خطيرة، وسط تألق الشناوي الذي نجح في التصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

حصل البديل أيمن أشرف على إنذار في الدقيقة 66، بعد تدخل عنيف على لاعب صنداونز.

تراجع ملحوظ من لاعبي الأهلي، وسط سيطرة لصنداونز حتى سهدت الدقيقة 69، تسديدة قوية من لاكاي بعيدة عن المرمى.

انفرد البديل بافول شافرانكو بالمرمى تمامًا في الدقيقة 73، وسدد الكرة وتألق محمد الشناوي من جديد ليتصدى للكرة وينقذ مرمى الأهلي.

جاء التغيير الرابع لموسيماني بالدفع بحسام حسن بدلًا من أليو ديانج في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

شهدت الدقيقة 76 تسديد قوية من أحمد عبد القادر، ولكنها مرت أعلى من المرمى في أخطر فرص الأهلي في الشوط الثاني.

استمرت محاولات الأهلي، حتى جاءت تسديدة عن طريق أفشة في الدقيقة 81، ولكن تصدى لها الحارس بسهولة.

أهدر البديل حسام حسن في الدقيقة 83 أسهل فرص المباراة، بعد عرضية من علي معلول، وصلت له وحيدًا داخل منقطة الجزاء، لكنه فشل في تسديدها بالرأس لتمر إلى ركلة مرمى.