تشكيل الأهلي لصنداونز.. كريم يقود الجبهة اليمنى..والعودة لطريقة 3-4-3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الثالثة من ظهر اليوم السبت، ضمن حسابات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واختار المدرب الجنوب أفريقي طريقة (3-4-3) ليخوض بها اللقاء حيث أعاد حمدي فتحي إلى الدفاع مع الاعتماد على عمرو السولية وآليو ديانج في وسط الملعب والثلاثي : تاو وأفشة وشريف في الهجوم فيما يجلس أحمد عبد القادر على دكة البدلاء.

ودفع موسيماني بكريم فؤاد في مطرز الظهير الأيمن ليعوض محمد هاني الذي يعاني من ألام في العضلة الضامة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

خط الوسط: كريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.