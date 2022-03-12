تشكيل صنداونز لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن صنداونز الجنوب أفريقي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في لقاء سيقام الثالثة ظهر اليوم السبت، ضمن حسابات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي قبل مواجهة صنداونز والأهلي: صنداونز (7 نقاط) - الأهلي (4 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط).

وجاء تشكيل صنداونز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كينيدي مويني

الدفاع: خوليسو موداو، روشين دي روك، برايان أونيانجو، لايل لاكاي

الوسط: موتوبي مفالا، أنديل جالي، ثيمبا زواني

الهجوم: ثابيلو مورينا، هاشيم دومينجو، بيتر شالولايل

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمام صنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة.