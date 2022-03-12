مرتضى منصور يكشف حقيقة إيقاف محمود علاء حتى نهاية الموسم بسبب إساءته لجمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف محمود علاء مدافع الفريق لنهاية الموسم لما بدر منه تجاه جمهور ناديه أثناء مباراة الوداد.

وقال رئيس الزمالك في بيان رسمي إنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي.

وكان مرتضي منصور قد أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم عرض سيف الدين الجزيري للبيع.

ووقع رئيس الزمالك غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري .

وخسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ليتأزم موقفه.