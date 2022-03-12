الامارات | برشلونة يتحرك لضم محمد صلاح بعد توقف المفاوضات مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتحرك لضم محمد صلاح بعد توقف المفاوضات مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ان توقف المفاوضات بين النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح وإدارة ليفربول بخصوص تجديد عقده، دخل نادي برشلونة الإسباني على الخط، إذ ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سيتحرك بشكل رسمي لضم محمد صلاح من ليفربول في حال فشل مفاوضات اللاعب مع إدارة الريدز من أجل تمديد العقد.

وأوضحت أن عقد الملك المصري محمد صلاح ينتهي في يونيو 2023، وهو ما يسهل عملية رحيله عن ليفربول في الصيف المقبل رغم الأداء الرائع الذي يقدمه مع النادي في المواسم الخامسة الأخيرة.

وينتهي عقد صلاح في صيف 2023 وقد يتجه ليفربول لبيعه نهاية هذا الموسم للاستفادة ماليا منه بدلا من رحيله مجانا.

ويبدو أن محمد صلاح أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الحالي في ظل عدم توصله لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده.

ويأتي ذلك بعد حالة التوتر التي شهدتها الساعات الماضية بتصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن النادي فعل كل شيء من أجل صلاح وقدم عرضه والأمر أصبح قرار اللاعب، بينما رد وكيل أعمال اللاعب رامي عباس على تصريحات كلوب بسخرية ونشر رموز ضحك على حسابه الشخصي.



ويطلب محمد صلاح راتب أسبوعي قدره 500 ألف يوور وقد يوافق على 400 ألف يورو، لكن إدارة ليفربول تعتقد أن هذا المبلغ كبير ولا يتناسب مع سياسة الرواتب التي تتبعها، وتعتقد أن محمد صلاح تقدم في العمر وهو على مشارف الثلاثين من عمره، وتعرض عليه راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف يورو، وهو ما جعل المفاوضات تتعثر بين الطرفين وتصل إلى طريق مسدود.

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