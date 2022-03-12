شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض ليفربول موقعة صعبة أمام مضيفه برايتون (السبت) في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ودخل ليفربول اللقاء بهدف مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي للمباراة الثامنة على التوالي من أجل الاحتفاظ بحظوظه في الفوز بلقب المسابقة في الموسم الحالي.

وضرب ليفربول شباك مضيفه بقوة منذ البداية مسجل الهدف الأول عبر نجمه الكولومبي الجديد لويس دياز في الدقيقة 19 من اللقاء، عبر لدغة رأسية قاتلة تسببت في ارتطامه بقوة مع حارس المنافس.