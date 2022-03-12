رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تعزل رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير لتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم السبت إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.



وجاء في بيان الرابطة ”عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم“.

وأضاف البيان ”لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022“.