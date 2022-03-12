تعرف على موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع ضيفه أوساسونا في مباراة ساخنة، ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإسباني "لا ليجا".



ويمتلك برشلونة 48 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يملك أوساسونا 35 نقطة تضعه في المركز الـ11.

يلتقي فريق برشلونة مع ضيفه فريق أوساسونا يوم الأحد 13 مارس/آذار الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 63 نقطة

إشبيلية - 55 نقطة

أتلتيكو مدريد - 51 نقطة

برشلونة - 48 نقطة

ريال بيتيس - 46 نقطة

برشلونة وأوساسونا

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 20 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 13 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 13 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفا

إنيس أونال - خيتافي - 13 هدفاً

إياجو إسباس - سيلتا فيجو - 13 هدفاً