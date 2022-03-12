الأهلي يتهم مسؤولي صن داونز بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

اتهم النادي الأهلي المصري مسؤولي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي.



وفي وقت لاحق يلعب الأهلي مع ماميلودي صن داونز على ملعب سوكر سيتي في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى في دوري أبطال أفريقيا، علما أن ماميلودي صن داونز فاز 1/0 قبل أيام في القاهرة.

ووفقا للأهلي فإن رجال الأمن في جنوب أفريقيا فشلوا في السيطرة على الجماهير ماميلودي صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي يستضيف المباراة ما أدى لتعطيل وصول البعثة لملعب المباراة.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الملعب.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت حافلة الأهلي بصعوبة منذ قليل إلى ملعب سوكر سيتي، بعد فشل رجال الأمن في جنوب أفريقيا في السيطرة على جماهير صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى الملعب.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد.

وأعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة ماميلودي صن داونز.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – على معلول. الوسط: أليو ديانغ – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو. الهجوم: محمد شريف.