ما هو موعد مباراة الصفاقسي وبيراميدز في كأس الكونفدرالية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، قمة عربية مرتقبة بين الصفاقسي التونسي وبيراميدز المصري، مساء يوم الأحد.



ويلتقي الفريقان في قمة مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في ضيافة النادي الصفاقسي.

موعد مباراة الصفاقسي وبيراميدز في كأس الكونفدرالية هو الأحد 13 مارس/ آذار 2022.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي وبيراميدز في كأس الكونفدرالية هي بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة هذا الموسم.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز قاتل لبيراميدز بهدف دون رد، سجله المدافع علي جبر في الوقت بدل الضائع.

ترتيب مجموعة بيراميدز والصفاقسي في كأس الكونفدرالية

بيراميدز - 9 نقاط

أهلي طرابلس - 6 نقاط

الصفاقسي - 3 نقاط

زاناكو - بدون رصيد