مدرب الإسماعيلي الأسبق لمصراوي: الوضع خطير.. وهذا ناتج 3 سنوات ماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

يمر النادي الإسماعيلي بفترة صعبة خلال الموسم الحالي في بطولة دوري WE المصري، حيث يتذيل فريق الدراويش جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مرور 12 جولة من المنافسة.

ولم يحقق النادي الإسماعيلي أي انتصار خلال الموسم الحالي في الدوري، حيث تعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات بعد مرور 12 جولة.

وتواصل "الخليج 365" مع البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، للحديث عن وضع النادي وأسباب تراجعه وما هي الحلول التي يمكن أن يستخدمها النادي.

وجاء نص الحوار مع مدرب الإسماعيلي السابق كالتالي:

في البداية.. حدثنا عن مشوارك مع الإسماعيلي؟

لقد دربت الإسماعيلي 3 مرات، كانت أول مرة مع نصر أبو الحسن، والثانية مع محمد أبو السعود، والثالثة مع إبراهيم عثمان، في المرة الأولى كنا أبطال ولكن في المرة الثانية كان لدي فريق جيد ولكن ليس مثل المرة الأولى حيث لم يكن لدي فريق قوي ولكن قدمنا أشياء جيدة، وفي المرة الأخيرة كان الإسماعيلي تحت الضغط وبدون أي قائد وكان كل شيء خاطئ في النادي ولا يمكن اللعب بهذا الشكل، أتذكر أن إبراهيم عثمان جلب للإسماعيلي 7 أو 8 مدربين في موسم واحد خلال هذا الوقت.

ما هي الفترة الأصعب بين الـ3 فترات؟

لا يمكنني الحديث عن إدارة الفريق في الوقت الحالي، ولكن في الوقت السابق في فترة إبراهيم عثمان كان الأمر صعباً للعمل مع الطاقم الطبي والإداري وعدم جلب لاعبين جيدين، وعدم تجديد بعض العقود للاعبين، وكان محسن أبو جريشة في مستوى جيد ولكن البقية مستواهم سيء ولا يريدون العمل في الإسماعيلي ويريدون إسقاط النادي وهذا هو ما عليه الفريق الآن، والإسماعيلي يدفع ثمن ما حدث طوال العامين أو الـ3 أعوام الماضية خلال الوقت الحالي.

ما هو سبب تراجع أداء الإسماعيلي؟

أعتقد أن الأداء السيء للإسماعيلي خلال الوقت الحالي ليس ناتج عن الآن، هذا ناتج عن إجمالي 3 سنوات ماضية، منذ أن كنت أدرب الإسماعيلي قبل عامين، كم مدرب قام الإسماعيلي تعيينه في موسم واحد؟ أعتقد أنهم 10 مدربين، كان هناك العديد من الأشخاص حول إبراهيم عثمان لا يفعلون شيء للإسماعيلي، حيث أنني طلبت التعاقد مع لاعب ولكن من حوله يجعلونه يعتقد أن هذا اللاعب سيء ويقولون له أنه لا يجب أن نجلبه، وهناك اللاعب البرازيلي باتريك جاء وتدرب لمدة أسبوع وسجل هدفا في مباراة ودية، وقام أحد الأشخاص في الجهاز الطبي بحقنه بشيء خاطئ في ركبته وكذب بشأن ذلك الأمر واللاعب لم يستمر معنا، وكان عليَ أن استبعد بعض اللاعبين مثل شيلونجو.

ما هي الحلول؟

على أي حال يجب على الإدارة أن تتابع مع مدرب يفهم الإسماعيلي ويعرف الفريق جيداً، وأنقذت الإسماعيلي في المرة الأخيرة ولكن الإدارة قامت بإقالتي بعد خسارة مباراة، والمشكلة ليست داخل الملعب ولكن خارجها، ولا يمكنني الحديث عن الرئيس الجديد للفريق ولا أعرف اللاعبين الجدد في الفريق ولكن يمكنني الحديث عن الإدارة السابقة والتي كانت مليئة بالأخطاء وكان كل شيء ضد الإسماعيلي وهذه هي المشكلة.

في النهاية.. وجه رسالة إلى جماهير النادي

أعتقد أن الوقت الحالي هو صعب على الإسماعيلي ويمرون بخطر كبير، وجماهير الإسماعيلي رائعة وتدعم الفريق والمدينة رائعة وأحبها كثيراً ولكن يجب على الجماهير أن تفهم أن الوضع حالياً خطير، أنا أحب حمد إبراهيم جداً وهو مدرب جيد ولكن الوقت الحالي الإسماعيلي يحتاج إلى شيء قوي لتغيير وضعه، ولا أعرف إذا كان حمد إبراهيم يستطيع فعل ذلك بمفرده، وأنا حزين جدا وأنا أرى أن الإسماعيلي في المركز الأخير وهم يمرون بوضع خطير جداً.