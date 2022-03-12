في هذا الموعد.. مباراة سيمبا ونهضة بركان في الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحل نهضة بركان المغربي ضيفا ثقيلا على سيمبا التنزاني، مساء يوم الأحد، في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.



الرجاء المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه يشارك حاليا ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

ويلتقي الفريقان مساء الأحد 13 مارس/ آذار، في ضيافة سيمبا بطل تنزانيا.

وتنطلق في المباراة على الملعب الوطني في تمام الثانية عصرا بتوقيت الرباط، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز نهضة بركان 2-0 على الملعب البلدي.

جدول ترتيب مجموعة نهضة بركان في الكونفدرالية الأفريقية

نهضة بركان - 6 نقاط

سيمبا - 4 نقاط

الحرس الوطني - 4 نقاط

أسيك - 3 نقاط