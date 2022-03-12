الامارات | تعرف إلى توقيت مباراة الاهلي وصن داونز.. والتشكيل المتوقع

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى توقيت مباراة الاهلي وصن داونز.. والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت (الساعة 17:00 بتوقيت الامارات) في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا على استاد سوكر سيتي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ والهلال السودانيين، وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط خلف صن داونز صاحب الصدارة ولديه 7 نقاط.

وكشف موقع بطولات المصري ان التدريبات الختامية حددت ملامح التشكيل الذي سيدفع به موسيماني المدير الفني للفريق أمام صن داونز، بمشاركة كريم فؤاد بمركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وسيشارك الثلاثي حمدي فتحي وديانج وعمرو السولية في خط الوسط، على أن يجلس أفشة احتياطيًا ويلعب الثنائي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر في مركزي الجناحين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج عمرو السولية حمدي فتحي أحمد عبد القادر بيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.

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