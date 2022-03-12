الامارات | الشارقة على بعد خطوة من الدرع الـ 16 في دوري اليد الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة على بعد خطوة من الدرع الـ 16 في دوري اليد الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريق اليد في نادي الشارقة على بعد خطوة من اللقب السادس على التوالي والـ 16 تاريخياً ببطولة الدوري العام لمرحلة الرحال، عقب فوزه أمس على ضيفه الجزيرة (28-23)، في مباراة جمعتهما في افتتاح الجولة الخامسة من الدور لختامي للبطولة، والتي سجلت ايضاً عودة النصر بفوزٍ مستحق على حساب مضيفه مليحة بواقع "26-25".

وعزز الشارقة صدارته الترتيب العام للدور الختامي برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن ملاحقه النصر، وأربعة نقاط عن الجزيرة ثالث الترتيب، وبات "الملك" بحاجة لضمان اللقب، إلى الفوز بإحدى مواجهتين المقبلتين أمام مليحة أو النصر.

وعرف الشارقة كيف فرض إيقاعه على مجريات لقاء الجزيرة، بعد شوط أول أنهاه رجال "الملك" متفوقين بفارق خمسة أهداف وبنتيجة "17-12"، وشوط ثاني نجحوا خلاله في الحفاظ على فارق الأهداف وحسم الفوز "28-23".

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