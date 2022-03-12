اخبار الرياضه

الامارات | تحديد موعد توقيع مبابي على كشوفات ريال مدريد

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد توقيع مبابي على كشوفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسبوع المقبل موعداً لتوقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي على كشوفات نادي ريال مدريد الإسباني وعنونت: "كل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة".

وقالت الصحيفة إن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع عقد تصل إلى 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة مبابي ستكون تتويجا لمسيرة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

يذكر أن مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وكان قد ظهر بصورة رائعة أمام ريال مدريد تحديدا في بتسجيله هدفين لباريس سان جيرمان في مباراتي الذهاب والإياب لكنهما لم يشفعا لفريقه الحالي بالتأهل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا