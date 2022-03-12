الامارات | تحديد موعد توقيع مبابي على كشوفات ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد توقيع مبابي على كشوفات ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسبوع المقبل موعداً لتوقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي على كشوفات نادي ريال مدريد الإسباني وعنونت: "كل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة".

وقالت الصحيفة إن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع عقد تصل إلى 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة مبابي ستكون تتويجا لمسيرة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

يذكر أن مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وكان قد ظهر بصورة رائعة أمام ريال مدريد تحديدا في دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين لباريس سان جيرمان في مباراتي الذهاب والإياب لكنهما لم يشفعا لفريقه الحالي بالتأهل.

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