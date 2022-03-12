الامارات | آخر تطورات حرب روسيا - أوكرانيا على تشيلسي.. تجميد بطاقات ائتمان اللاعبين!

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حرب روسيا - أوكرانيا على تشيلسي.. تجميد بطاقات ائتمان اللاعبين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تواصلت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا على نادي تشيلسي الإنجليزي بلغت حد تجميد حسابات وبطاقات ائتمان تابعة للنادي بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الروسي رومان أبراموفيتش المقرب من رئيس بلاده فلاديمير بوتين ودعمه له.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إنه تم تجميد جميع أصول أبراموفيتش في بريطانيا باستثناء نادي تشيلسي الذي سمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم"، وتبرر الحكومة البريطانية قرارها بسبب دعم الملياردير الروسي لبلاده في عمليتها العسكرية لحماية دونباس.

وأضافت أنه تم منح أبراموفيتش مهلة 81 يوما من أجل بيع نادي تشيلسي، تحت إشراف الحكومة البريطانية، كي لا يتعرض لعقوبات إضافية بعد قرار تجميد ممتلكاته في لندن، وفي حال عدم بيع النادي اللندني قبل الـ31 من مايو المقبل، فإنه لن يتم تجديد الترخيص الخاص بتشيلسي في رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وأوضحت أنه سيكون على النادي الإسراع في حسم ملف البيع بالتعاون مع الحكومة البريطانية مع وضع الأموال في جعبتها وذلك من أجل قيام الإدارة الجديدة بتجديد الرخصة ورفع الحظر عن تشيلسي.

واستمرت الصدمات على تشيلسي إذ بموجب العقوبات لن يسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى هذا الموسم، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب، كما سيحظر على النادي إبرام تعاقدات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين، وسيتم منعه من التفاوض بشأن العقود الجديدة للاعبين الحاليين.

يذكر أن أجور ألف موظف في تشيلسي تبلغ 333 مليون جنيه إسترليني في السنة.

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