تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي قطبا الرياضة في مصر؛ الأهلي والزمالك، في قمة جديدة ضمن منافسات الكرة الطائرة، مساء يوم الأحد.



كان الناديان التقيا مساء الجمعة ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد، قبل صدام آخر يجمع بينهما (السبت)، في كأس مصر لكرة السلة.

يلعب الفريقان في المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز، على صالة القناة بمدينة الإسماعيلية، في الثامنة مساء الأحد بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه القمة المرتقبة، في إطار ختام المجموعة الترتيبية للفرق المتأهلة للمرحلة النهائية من دوري كرة الطائرة.

تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، بشكل حصري ومفتوح لجميع المشاهدين داخل وخارج مصر، على القمر الصناعي "نايل سات".

وعقب المباراة، تقام المنافسات الإقصائية بخروج المغلوب حسب ترتيب الفرق، إذ يلعب الأول أمام الثامن بينما صاحب المركز الثاني يواجه السابع، والثالث ضد السادس ثم الرابع أمام الخامس.

وسيتأهل الفائز من كل مواجهة إلى الدور نصف النهائي من المنافسات، وصولا إلى الختام وتحديد بطل هذا الموسم.