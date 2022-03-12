ترتيب مجموعة الزمالك في أبطال إفريقيا بعد خسارته من الوداد.. وسيناريو وحيد يؤهل الأبيض لربع النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - خسر الزمالك أمام الوداد بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمي، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- الوداد - المركز الأول - 9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو - المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك - المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا - المركز الرابع - نقطة واحدة.

فرص صعود الزمالك

وتقلصت فرص تأهل الفريق الأبيض إلى فرصة واحد، حيث تتبقى للزمالك مباراتين، الأولى أمام بترو أتلتيكو في أنجولا ضمن منافسات الجولة المقبلة، ثم سيلعب ضد ساجرادا في القاهرة، وحال الفوز فيهما سينتظر سيناريو شبه مستحيل، بخسارة بترو أتلتيكو من ساجرادا والوداد أيضا.

ويتبقى سيناريو تأهل الزمالك رهن خسارة بترو أتلتيكو مباراتيه المتبقيتين بخلاف مواجهتهما معًا، أو تعادله في واحدة وخسارته في الأخرى، وحينها سيتم اللجوء لمعدل الأهداف المسجلة.