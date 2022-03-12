تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على صن داونز الجنوب أفريقي، مساء يوم السبت، في قمة مرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



المباراة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، الطامح لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات، وتعويض الخسارة الأولى أمام نفس الفريق على ملعبه في القاهرة.

صن داونز حسم نتيجة مباراة الدور الأول ضد الأهلي بفوز قاتل 1-0 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ومن المؤكد أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي سيحشد قوته الضاربة رغم حالة الإجهاد التي يعاني منها أغلب اللاعبين، نتيجة خوض مباراة بيراميدز يوم الثلاثاء الماضي في الدوري المصري.

واستقر موسيماني على ملامح التشكيل الذي سيخوض به لقاء صن داونز، وعلى الأرجح سيضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج (حمدي فتحي)، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف