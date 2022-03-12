اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم -  
تخطّى أتلتيكو مدريد عقبة ضيفه قادش بصعوبة (2-1) الجمعة في المرحلة الثامنة والعشرين من منافسات لكرة القدم.
 
وسجّل للروخيبلانكوس كل من البرتغالي جواو فيليكس (3) والأرجنتيني رودريغو دي بول (68).
 
في المقابل وقّع المهاجم المخضرم ألفارو نيغريدو هدف الضيوف الوحيد (45).
 
وبذلك رفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب "لا ليغا" بينما تجمّد رصيد قادش عند 24 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة.
 
يذكر أنّ لاعب أتلتيكو مدريد خافيير سيرانو أقصي من الميدان في الدقيقة 88.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا