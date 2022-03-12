أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة

المنامة - ياسر ابراهيم -

تخطّى أتلتيكو مدريد عقبة ضيفه قادش بصعوبة (2-1) الجمعة في المرحلة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل للروخيبلانكوس كل من البرتغالي جواو فيليكس (3) والأرجنتيني رودريغو دي بول (68).



في المقابل وقّع المهاجم المخضرم ألفارو نيغريدو هدف الضيوف الوحيد (45).



وبذلك رفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب "لا ليغا" بينما تجمّد رصيد قادش عند 24 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة.



يذكر أنّ لاعب أتلتيكو مدريد خافيير سيرانو أقصي من الميدان في الدقيقة 88.