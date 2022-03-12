أول تعليق من المدير الفني للزمالك «فيريرا» على خسارة الزمالك أمام الوداد: مش عارف

الشارقة - اميمة ياسر - أكد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، أن حظوظ فريقه في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باتت صعبة، بعد الخسارة أمام الوداد بهدف دون رد.

ووصل الوداد بعد فوز على الزمالك إلى النقطة التاسعة في صدار ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" مع الأسف الزمالك تقريبا ودع البطولة، أمامنا مباراتين حتى لو فزنا من الصعب ان بترو أتليكو لا يحصل على اي نقاط، بالتأكيد هذا موقف لا يرضي النادي ولا الجماهير، فالزمالك لم يخسر افريقيا اليوم بل خسر من قبل ذلك".

وأضاف:" لا أعرف أساس المشكلة ولكن ما رأيته أن اللاعيبن كانت خارج المباراة من الشوط الثاني والشوط الأول كنا افضل ومنظمين ".

وتابع:" أنا هنا منذ ٣ ايام وليس وقت ولا مقدرة ان اتعرف على كل الأمور خلال تلك الفترة، وأعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين أصحاب امكانيات فنية مميزة".

وأكمل:" سوف أساعد الإدارة على حل لأي مشكلة غير فنية داخل الفريق، آخر مباراة أمام الجونة حدث نفس الأمر في الشوط الأول كان شئ والتاني شئ أخر، والأمور خرجت عن السيطرة بعد ربع ساعة قوية للفريق سجل فيها هدفين ".

وأوضح، أنه لابد من حل المشكلة والجميع يتكاتف لتحقيق ذلك، ما زال أمام الفريق مسابقة دوري وكأس لنفوز بهم وننافس للتواجد في أفريقيا للموسم المقبل.

وتابع:" لقاء بترو أتليتكز القادم له وجهين الأول أن لا يوجد ضغوط واللاعبين يمكنهم اللعب بشكل جيد ومن الممكن أن يكون أداء سيء وهذه ستكون مشكلة ثانية".

واستطرد:" كل اللاعبين سواسية سواء كان مستواه جيد قبل ذلك او لديه عروض من اندية اخرى، والفيصل بالنسبة لي هو التدريب".

وأتم:" طريقة اللعب للمدرب يطبقها اللاعبين فهم من لديهم القدرة على انجاح أي طريقة، وشاهدت تقارير لمباريات سابقة للفريق، كان بيلعب بنصف دفاع والباقي هجوم ولا يوجد خط وسط ثابت وهذا الشكل جعله لا يتواجد في مقدمة الدوري".