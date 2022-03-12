«أول مرة أقولها من ٢٠ سنة».. تعليق عمرو أديب على خسارة الزمالك من الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي، بهدف نظيف، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أديب: "الوضع اللي إحنا فيه غريب، الوقت اللي ماكنش فيه إدارة في الزمالك قدر الفريق ياخد الدوري، ولما بقى فيه إدارة وفلوس مبقاش فيه فريق، والنهاردة إدارة الزمالك مشوا نص اللعيبة".

وتابع مقدم برنامج "الحكاية": "بنبني في فريق من 25 سنة ولسة لحد دلوقتي مخلصناش بنا، وبرده بيتقال إننا محتاجين وقفة، متسائلًا: "إشمعنى النوادي التانية في مصر مش محتاجة وقفة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أشك إن نادي الزمالك هيقدر يحافظ على المركز الثاني في الدوري، وسلسلة الإخفاقات ستظل مستمرة للأسف".

وفشل الزمالك بذلك في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، حيث خاض الفريق حتى الآن 4 مباريات، فتلقى هزيمتين أمام الوداد المغربي ذهابا وإيابا بنتيجتي 1-3 و0-1، وتعادل مرتين مع بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-2، وساجرادا الأنجولي دون أهداف.

وأصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدة قرارات نارية، اليوم الجمعة، وذلك بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي، بهدف نظيف.

وكتب رئيس الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من: أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.