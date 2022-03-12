علام: لم نلغ كأس مصر الموسم الماضي.. سنضع مواعيدًا لباقي المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أن بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2020 - 2021) لم تلغ على حد قوله.

وأضاف علام في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"كان هناك فرصة في وقت سابق بإقامة كأس مصر نسخة الموسم الماضي".

وشدد علام خلال تصريحاته :"لم نلغ الكأس القديم أو الجديد، وسنضع مواعيد لهذه المباريات إلا إذا رفضت الأندية إقامتها نتيجة تضررها".

وتابع :"لا يوجد لدينا مشكلة، المشكلة عند الأندية وضغط المباريات، ولم نعلن بعدم إقامة البطولة"

وعن حقيقة استكمال البطولة نتيجة بعد الضغوطات من جانب الأندية، رد :"العميلة مش ضغط، لا أعرف مَن قال (مش هلعب لو مش عاوز تلعب الكأس الجديدة متلعبش)"

وشهدت نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر وصول أندية الزمالك وبتروجيت وأسوان لدور نصف النهائي، في المقابل هناك مباراة بين الأهلي وبيراميدز في دور ربع النهائي.

وفي النسخة الحالية موسم (2021 - 2022)، أقيمت ثلاث مباريات في دور الـ32 والتي شهدت وصول المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ للدور المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بآخر نسخة لبطولة كأس مصر (2019 - 2020) بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية بركلات الترجيح (3-2) حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).