علام: عدم تواجد كيروش في اتحاد الكرة بسبب "ضعف النت".. ولا يوجد رفاهية التغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب عدم تواجد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب في مقر اتحاد الكرة حاليًا.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"عدم تواجد كيروش بسبب ضعف النت، كيروش يريد التواصل مع اللاعبين".

وتابع :"هناك سبب آخر وهو كثرة العاملين في اتحاد الكرة، والوقت الحالي المدرب يريد التركيز".

علام تحدث عن علاقته مع كيروش منذ وصوله لإدارة اتحاد الكرة، ليوضح :"حاولنا في اللقاء الأول مع الجهاز الفني أن نحل ما تردد عن الجهاز لأن الأجواء كانت متوترة".

وأضاف :"جلست مع كارلوس كيروش وأكدت له أنه لا يوجد نية لرحيله، ونحن نحترم التعاقدات بصرف النظر عن النتائج".

وواصل :"كيروش كان يشعر بأنه سيرحل فور وصولنا لإدارة اتحاد الكرة بسبب التصريحات التي كانت ضده".

وأكمل رئيس اتحاد الكرة تصريحاته :"البعض كان يظن بعد مباراة نيجيريا أن كيروش سيرحل، لكن كان القرار الأفضل بعدم ظهوره في الإعلام، البعض ردد أن هناك (خناقة) وهذا لم يحدث".

وتطرق جمال علام للحديث عن أهداف كيروش مع منتخب مصر، قائلاً :"كيروش قال لي البعض لديه تفكير أنني جئت إلى هنا من أجل المنافسة على الوصول لكأس العالم، لكن أكد على المنافسة بلقب أفريقيا وهذا ما حدث ووصل للمباراة النهائية".

وعن طلب المدير الفني البرتغالي برحيل أي فرد من الجهاز الفني، رد:"كيروش لم يطلب استبعاد أي فرد من الجهاز الفني، ولا يوجد رفاهية الاستبعاد حاليًا، أي استبعاد (هنهز) استقرار الجهاز الفني، كيروش لم يطلب ولا نحن نريد استبعاد أي فرد، لكن من حق كيروش التغيير".

ويستعد المنتخب المصري حاليًا لمواجهة المنتخب السنغالي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام بقطر 2022.

وستكون المباراة الأولى بين مصر والسنغال على ملعب "استاد القاهرة" يوم 25 من الشهر الجاري، في المقابل سيكون اللقاء الثاني بالسنغال في 29 من نفس الشهر.