الزمالك يكشف تفاصيل مشروع فيريرا.. وماذا بعد القرارات الخمسة للإدارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك، عن تفاصيل المشروع الخاص بجوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق، وسبب اختياره، كما أوضح كيف يعمل النادي على توفيق أوضاع الفريق في ظل القرارات الخمسة لمجلس إدارة النادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "نصف راتب فيريرا يذهب للمساعدين، ولم يحضر أي مدرب من البيت، وجلب عناصر لها قيمتها في السوق، والمدرب المساعد معه يعمل كمدير فني في الأساس".

مشروع فيريرا

أوضح مسئول نادي الزمالك، سبب اختيار المدير الفني الجديد للزمالك، قائلًا: "فيريرا 2014 كان مديرا فنيا فقط، لكن فيريرا في 2022 مختلف يعمل على مشروع مع النادي، سواء الفريق الأول أو الشباب أو قطاع الناشئين، نحن لا نريد مدير فني ينهي المران ويرحل في سيارته وفيريرا هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

ورفض الاستسلام لعدم تحقيق البطولات هذا الموسم: "مازال هناك بطولات ليلعب عليها الزمالك الموسم الحالي، لا أرغب في تقديم صورة سوداء لكن الكرة في ملعب اللاعبين، وهؤلاء هم من حققوا الفوز بالدوري الموسم الماضي في ظروف صعبة، لكن نادي الزمالك تجاوز مرحلة خلق الأعذار لنفسه أو جماهيره، ونحن كإدارة نطمع في 3 أو 4 بطولات في الموسم وإن لم يكن اللاعبين على نفس المستوى من طموح الإدارة والجمهور ستكون هناك مشكلة".

وتابع: "منذ عامين نفس اللاعبين وصلوا لنهائي بطولة أفريقيا لكن بعد ذلك الأهلي حقق أفريقيا مرتين ونفس اللاعبين خرجوا من أفريقيا مرتين".

وأضاف: "من يرى نفسه أكبر من الزمالك هذا الكلام ليس استعراض، فهذا النادي نجح بدون مجلس إدارة من الأساس وبدون فيريرا فنادي الزمالك كيان مستمر وباقي والمطلوب مننا أن نكون واقعيين ولا نتعامل بمعيارين للحساب".

كيفية تعويض الراحلين

أكد على ثقته في القدرة على تعويض أي لاعب يرحل، قائلًا: "من تتحدث معه الآن في التليفون وقع مع عبد الله السعيد في 2017 بـ40 مليون جنيه كاش، والفريق الحالي تعاقدنا معهم جميعا فردا فرد".

وواصل: "لا أريد أن اسمع نغمة التجديد من جديد، ربنا يوفقهم في باقي الموسم معنا وخلال الموسم المقبل مع أي فريق أخر، ومن يرغب في تغيير الواقع ليغيره الجميع موجود في الملعب عليه أن يقاتل في الملعب، لكن انا شخصيا لن اسمح بأن يستمر لاعب عام ونصف نفاوضه ولا يجدد عقده".

واستطرد: "نحن لا نعوض أي لاعب ليستمر في الفريق ولن تجد أي عنصر في الفريق يقول أنه حصل على عرض بـ40 مليون جنيه وتم تعويضه بـ25 مليون، كل لاعب سيحصل على تقييم وفقا لقدراته وظروف النادي".

التعامل مع إيقاف القيد

ويعمل الزمالك على انهاء كافة القضايا الخاصة بمستحقات اللاعبين، والمدربين، وقال أمير مرتضى: "كل الأرقام التي تم ترويج لها الفترة الماضية بخصوص المستحقات على النادي، غير صحيحة، لأننا نعمل على هذا الملعب بالتوازي مع عدة ملفات أخرى".

واستكمل: "أنهينا مسألة جروس بالكامل وتمت التسوية معه، وهناك حكم خاص بمعروف يوسف استأنفنا ضده والحكم جاء لصالحنا، وسيكون هناك تسوية بعد يوم أو اثنين مع فرجاني ساسي سيتم الإعلان عنها".

أما عن الفترة المقبلة على مستوى الموسم الحالي، فقال: "الفترة المقبلة سيكون هناك عناصر من مواليد 2003، مع احترامي لكافة العناصر الحالية فنحن في أخر 15 مباراة لم نحقق الفوز إلا في 5 مباريات وهذا سبب رحيل كارتيرون، وما أقوله ليس له علاقة باليوم بل بثلاثة أشهر ماضية".