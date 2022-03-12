أمير مرتضى: اتخذنا القرارات الخمسة بعد دراسة ولا نصدر اللاعبين للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف أمير مرتضى منصور عن كافة الخلفيات من وراء القرارات الخمسة التي أصدرها مجلس إدارة النادي عقب مباراة الوداد البيضاوي، ومن بينها رفض تجديد عقود 5 لاعبين مؤكدًا أنها أتت بعد دراسة ولم يتم الإعلان عنها إلا في الوقت المانسب.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "القرارات التي أعلن عنها رئيس الزمالك مدروسة وكنا ننتظر الوقت المناسب من أجل الإعلان عنها".

وتابع: "هناك استفزازات حدثت في الفترة الماضية كأن يلتقط لاعب صورة مع وكيل لاعبين ثم نحضره لنسأله عن الأمر"، وعما إذا كان هذا اللاعب هو محمد أبو جبل، قال: "أفضل ألا أقول أسماء".

وأضاف: "هناك عناصر من المعلن عن عدم التجديد لها لديهم مشاكل بخصوص التجديد وهناك عنصر لديهم مشاكل بخصوص الأداء في الملعب.. وهناك أمور لها علاقة بقيمة النادي وكرامة النادي، ولا يجوز أن يأخذ اللاعب عرضا من النادي وضعه في الدرج".

وشرح بعض الأمور المتعلقة بالعناصر الخمسة المعلن عن عدم التجديد لهم : "هناك لاعبين لديهم عروض بالفعل والغريب أنهم طلبوا مهلة للتفكير.. هناك لاعبين لم يضعوا الزمالك أولوية بالنسبة لهم واعتبروه خيار ثان وثالث بالنسبة لهم".

أما عن عدم التجديد لطارق حامد، فقال: "اجتمعت بطارق حامد الخميس قبل الماضي في منزلي بوجود وكيله، وتحدثنا وأبلغته برغبة النادي وتقديره وأكد على تقديره للنادي لكن ربط الأمر بوصول عرض سعودي له في الصيف المقبل".

واصل: "بالطبع الزمالك ليس طرف في المفاوضات لأعرف النادي، لكن أنا هدفي كان التعرف على موقف من البقاء معنا من أجل التفاوض ولا يعنيني أن كان يمتلك عرض مادي من فريق أخر ولن نقبل بشيء كهذا ولن نفكر في التعويض لأنه سوق مختلف".

واستطرد: "طارق طلب مهلة للتفكير وصلاة الاستخارة والمهلة انتهت بالفعل يوم الخميس.. لا نرغب في الضغط على طارق ونعتبر أن ما حدث اعتذار بشكل غير مباشر".

أما فيما يتعلق بالثنائي المغربي، فقال: "نفترض أن عقد بنشرقي وأوناجم مستمر لما بعد الموسم المقبل فأنا سأبحث إمكانية إعارته وليس استمراره مع الفريق ومشاركته".

واستكمل: "تعاملنا مع ملف اللاعبين بحزم وحسم ولا نصدرهم للجمهور، وفي حالة تألق هؤلاء بعد 5 مباريات لا نريد هشتاج للمطالبة بالتجديد لأي لاعب".