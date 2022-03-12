لماذا اختار مرتضى منصور فريق 2003 والبدائل المحتملة لتعويض المغضوب عليهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي ورامي بشاي:

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عقب هزيمة فريقه بهدف نظيف أمام نظيره الوداد المغربي في وقت سابق من اليوم الجمعة عدم تجديد التعاقد مع 5 لاعبين والاعتماد على عناصر من فريق مواليد 2003 بناديه.

هزيمة الزمالك أمام نظيره الوداد صعبت من فرصه في تخطي دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، فتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بمجموعته، للتعرف على فرصه في الصعود.. اضغط هنا

ولكن لماذا اختار رئيس نادي الزمالك الاعتماد على فريق 2003 بناديه دون غيره ومن اللاعبين الذين قد يعوضوا اللاعبين الذين أعلن مرتضى منصور عدم التجديد لهم؟

رغم وجود فريق مواليد 2001 الأقرب للفريق الأول إلا أن عناصره المميزة خرجت على سبيل الإعارة كحمدي علاء الذي انضم لصفوف سموحة لتسويقهم فهو الموسم الأخير لهم بقطاع الناشئين، لذا قرر رئيس الزمالك الاعتماد على عناصر فريق 2003 الذي يراه المجلس الأفضل بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وحقق فريق الزمالك 2003، يوم أمس الخميس، فوزه العاشر على التوالي تحت قيادة مديره الفني حسين ياسر المحمدي، لاعب الفريق الأول الأسبق، ليتصدر الدوري في فئته العمرية برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنبي والوصيف و 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

رئيس الزمالك أعلن عدم تجديد التعاقد مع المغربيين محمد أوناجم (جناح أيمن) و بنشرقي (جناح أيسر)، طارق حامد (خط وسط) التونسي سيف الجزيري (مهاجم) وعمر السعيد (مهاجم)؛ حيث يضم فريق الزمالك مواليد 2003 عددًا من اللاعبين المميزين في هذه المراكز الذي من الممكن الاعتماد عليهم في مراكز الخماسي المغضوب عليه كما أعلن مرتضى منصور.

وسبق وصعد المدير الفني الفرنسي السابق للفريق، باتريس كاريترون لاعب خط الوسط ماجد هاني للفريق الأول؛ حيث شارك معه خلال الموسم الجاري 2021/2022 وكذلك لاعب خط الوسط طارق علاء، كما يتواجد أحمد عبدالرحيم "إيشو" في مركز الجناح الأيمن وكذلك كريم عبدون و محمد صلاح في مركز الجناح الأيسر وعبدالرحمن الفيومي وعلي ياسر ثنائي هجوم الفريق.

ويضم فريق الزمالك 2003 عدد من اللاعبين المميزين في مراكز أخرى، مثل عبدالله محمد صانع ألعاب الفريق الذي سجل 10 أهداف خلال الموسم الجاري كهداف للدوري وصنع 11 هدفًا لزملائه، محمد جمعة ظهير أيسر تعاقد معه الزمالك عن طريق نجمه السابق طارق السيد وسجل اللاعب 7 أهداف خلال الموسم الجري معظمهم من كرات ثابتة ورأسية بجانب ثلاثي الدفاع محمد كمال "أوماجا"، أحمد الرفاعي، عبدالرحمن علي.