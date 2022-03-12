أمير مرتضى يعتذر لجماهير الزمالك بعد أحداث مباراة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك رسالة إلى جماهير الفريق، وقدم اعتذارا عما حدث خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال أفريقيا، سواء بخسارة الفريق أو سوء سلوك بعض اللاعبين.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "هاردلك لجمهور الزمالك ونعتذر لهم على النتيجة وعن سوء سلوك بعض اللاعبين في مباراة اليوم".

وتابع: "الجمهور له كل الحق عندما يغضب ألا يكون هناك رد فعل من جانبنا سواء مسئولين أو لاعبين".

وأضاف: "أقول لجمهور الزمالك نحن نعتذر لكم، تم بيع التذاكر الخاصة بالمباراة في وقت قياسي، وحققكم علينا، نحن لا نقبل بالغلط حتى لو كان المخطئ أهم لاعب في الفريق".

وخسر الزمالك أمام الوداد في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف على أرض استاد القاهرة، الأمر الذي جعل مصير الفريق من التأهل في يد المنافسين وسط فرصة ضئلة للغاية لتحقيق الهدف المنشود للجماهير البيضاء.