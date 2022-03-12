الوداد: كنا نتمنى نقطة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمد طلال المتحدث باسم الوداد المغربي، إنه تمنى الحصول على نقطة وحيدة من الزمالك في القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الوداد الفوز أمام الزمالك بهدف نظيف، ليقترب بشدة من التأهل وتجاوز دور المجموعات لدوري الأبطال

وأضاف طلال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الريمونتادا"، أن الوداد لم يكن يتمنى الوقوع في مجموعة واحدة مع الزمالك.

وأشار المتحدث باسم الرجاء، أن الفوز أمام الزمالك والتاهل أراح الفريق قبل السفر لأنجولا والتعرض لضغط وإرهاق السفر لمواجهة فريق سجرادا الغامض.

ويحتل الوداد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتبقى له مباراتين أمام سجرادا في أنجولا، وبترو أتليتكو في المغرب، فيما يحتل بترو أتليتكو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد نقطتين وسجرادا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وأكمل طلال: "بكل واقعية المستوى الذي ظهرنا عليه في الدوري المغربي أدخل علينا الشكوك، خاصة بعد الفوز بصعوبة بهدف امام شباب المحمدية ولم يظهر الفريق الوجه الحقيقي الذي ظهر أمام الزمالك في الجولة الثالثة".

ويخوض بترو أتلتيكو وسجرادا مباراتهما السبت، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة.

واختتم: "هزيمتنا أمام بترو أتلتيكو فاجأتنا، وخاصة أن الفريق الأنجولي ليس اسم كبير في أفريقيا، وبعد هزيمتنا الأولى كان الزمالك المرشح الأقوى مع بترو أتليتكو، ولكننا تدراكنا الموقف فالوداد منذ 7 سنوات يصل لربع النهائي على الأقل وفاز باللقب مرة ووصل للنهائي مرة".