اخبار الرياضه

الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

خطف نادي الهلال فوزًا غاليًا من غريمه المريخ بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

واستفاد الهلال من النقص العددي في صفوف المريخ بعد طرد عماد الصيني في الدقيقة 52.

ونجح ياسر مزمل في إحراز هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا