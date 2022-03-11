الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

خطف نادي الهلال فوزًا غاليًا من غريمه المريخ بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



واستفاد الهلال من النقص العددي في صفوف المريخ بعد طرد عماد الصيني في الدقيقة 52.

ونجح ياسر مزمل في إحراز هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.