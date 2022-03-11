«عدم التجديد .. وغرامات مالية»..5 قرارات.. أول رد فعل من مرتضى منصور عقب الخسارة أمام الوداد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عدم التجديد لخمسة لاعبين من عناصر الفريق، إضافة إلى عرض سيف الدين الجزيري للبيع، عقب الخسارة أمام الوداد البيضاوي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء الجمعة: "مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من؛ أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع."

وتابع: "توقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير".

وأضاف: "إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم".

وواصل: "الاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري".

وخسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي بهدف نظيف في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عدم التجديد لخمسة لاعبين بالفريق بعد الخسارة أمام الوداد المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، صمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مرتضى منصور، عبر صقحته على فيس بوك، "المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكل من: أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع".

وخسر فريق الزمالك أمام الوداد المغربى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمى، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة .