الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني لمباراة صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يحل الأهلي ضيفًا على منافسه صنداونز الجنوب أفريقي، في لقاء سيقام الثالثة ظهر السبت، ضمن حسابات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما علمه "الخليج 365"، فإن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فرض حالة من السرية على التشكيل الذي سيخوض به مباراة صنداونز، حيث لم يكشف المدير الفني للأهلي الاسماء التي من الممكن أن يعتمد عليها من خلال المحاضرات التي عقدها مع اللاعبين.

وعلم "الخليج 365"، أن كريم فؤاد من المحتمل أن يبدأ المباراة حال عدم جاهزية محمد هاني والذي يعاني من ألام في العضلة الضامة، حيث اكتفى الظهير الأيمن لفريق الأهلي بخوض تدريبات استشفائية خلال الأيام الأخيرة.

موسيماني أيضًا لم يستقر على الدفع بمحمد مجدي "أفشة" أم سيحتفظ به بين البدلاء على أن يتم الدفع به وفقًا لأحداث المباراة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة في المباريات الأفريقية وهيّ (4-3-2-1)، على أن يكون التشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد (في حال عدم جاهزية محمد هاني) - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر (محمد مجدي أفشة) - بيرسي تاو - محمد شريف.

وكان فريق الهلال السوداني افتتح مباريات الجولة الرابعة بالفوز على غريمه التقليدي المريخ بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي قبل مواجهة صنداونز والأهلي: صنداونز (7 نقاط) - الأهلي (4 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط).