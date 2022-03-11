مصدر يكشف لمصراوي سبب استبعاد طارق حامد أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

استبعد جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، طارق حامد من قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة، لتتضاءل فرصه في التأهل وتصبح شبه مستحيله، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وذكر مصدر في الزمالك لمصراوي، أن استبعاد طارق حامد من مواجهة الوداد، جاء بعد قرار من البرتغالي جيوسفالدو فيريرا لأسباب فنية.

وأوضح المصدر، أن فيريرا اختار استبعاد طارق من قائمة المباراة، بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة وعدم جاهزيته الفنية.

وتعرض طارق حامد لإصابة في الركبة ليغيب عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات عقب الخسارة أمام الوداد، بينها عدم التجديد لعدد من لاعبي الفريق بينهم طارق حامد.

وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وغاب طارق عن الجلسة التي دعا لها مرتضى منصور رئيس الزمالك، لحضور اللاعبين المنتظر تجديد تعاقدهم مع الفريق، بسبب خضوعه للتأهيل تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.